Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği
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Diyarbakır'da "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği

6 saat önce

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da

Diyarbakır'da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, "Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.


Proje kapsamında Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce, kursiyerlere yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla ustalar bilgi ve becerilerini kursiyerlere aktarıyor.

Etkinliğe İl Milli Eğitimi Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Nuray Hurata ve kursiyerler katıldı.


Etkinlikte, bakır ustası Sevcan Aydoğan kursiyerlere mesleki tecrübelerini uygulamalı olarak gösterdi.

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:30 Kaynak: AA
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