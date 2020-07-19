Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti - Son Dakika

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çektiSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti.

Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasında saydığı Diyarbakır'daki bir düğünde, çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin kol kola halay çekti. Koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı o anlar, kameralara yansıdı.

Türkiye'nin en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 5 ilden biri olan Diyarbakır'da, bazı vatandaşlar uyarıları dikkate almıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Pandemi Kurulu tarafından salgının önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması için yapılan çağrılara rağmen, kentte vakalarda artış yaşanıyor. Önceki gün Diyarbakır'da bir düğünde çekilen görüntülerde aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu ve çoğunluğu maskesiz yaklaşık 70 kişinin halay çektiği görüldü. Koronavirüsle ilgili hiçbir tedbirinin alınmadığı, açık alanda yapılan düğünde çekilen görüntülerde Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çeken davetlilerin koronavirüs salgınını hiçe saydıkları görüldü.

Fahrettin Koca, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 13:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halay çekti - Son Dakika
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