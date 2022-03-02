Diyarbakır'da 'Uyuma' uygulamasına giden ihbar, uyuşturucu satıcısını ele verdi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "uyuma" uygulaması ve 112 çağrı merkezine giden ihbarları değerlendirmesi üzerine dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü üzerinde 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuma aplikasyonu ve 112 çağrı merkezine gelen ihbarları değerlendiren Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, motosiklet ile Bismil ilçesine uyuşturucu madde sokmaya çalışan motosiklet sürücüsü Z.A.'yı (36) kıskıvrak yakaladı.

Polis tarafından gözaltına alınan Z.A 'nın motosikletinde yapılan aramada 400 gram kubar esrar olarak nitelendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Z.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR