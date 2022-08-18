'UYUMA'ya gelen ihbarla 8 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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'UYUMA'ya gelen ihbarla 8 uyuşturucu taciri yakalandı

18.08.2022 19:11
'UYUMA'ya gelen ihbarla 8 uyuşturucu taciri yakalandı

DİYARBAKIR'da Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan 8 şüpheliden, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı.

DİYARBAKIR'da Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu'na (UYUMA) gelen ihbar üzerine düzenlenen operasyonla suçüstü yakalanan 8 şüpheliden, işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda, Bağlar ilçesinde bulunan bir park içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair 'UYUMA' uygulamasına gelen ihbar üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonda 8 şüpheli suçüstü yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler A.M.D. ve B.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'UYUMA'ya gelen ihbarla 8 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 'UYUMA'ya gelen ihbarla 8 uyuşturucu taciri yakalandı - Son Dakika
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