Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Hazro ilçesinde oturan bir kişinin metropol şehirlere uyuşturucu sevk etmek amacıyla nakliyeci aradığı bilgisine ulaştığı belirtildi.

Şüpheli S.K'nin, uyuşturucuyu Kavaklıboğaz köyü kırsalında C.B. ve H.K. ile nakliye aracına yüklediklerinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerce aracın Hazro-Diyarbakır kara yolunda durdurulduğu kaydedildi.

Araçtaki aramada, zula diye tabir edilen yerlere gizlenmiş 47 kilo 100 gram esrar ele geçirildiği belirtilen açıklamada, "Uyuşturucu muhafaza altına alınmış, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.

Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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