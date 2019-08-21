Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapmak isteyen HDP'li vekillere polis müdahale etti

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınması için siyasi partiler ne diyor?