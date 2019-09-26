Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 10 kilogram dişi Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:58 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 10 kilogram dişi Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kulp İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipleri, merkez Yeni Mahalle Diyarbakır Caddesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurdukları F.E'nin valizinde arama yaptı.
Aramada valizde 10 kilogram dişi Hint keneviri ve tartı aleti ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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