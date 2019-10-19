Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 158 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda, 158 kilogram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Lice ilçesine bağlı Tepe köyü kırsalındaki kayalık alana, çuvallar içerisinde esrar konulduğu ve ilerleyen tarihlerde metropol şehirlere sevk edileceği bilgisi alındı.

Düzenlenen operasyonda, kayalık ve çalılık alana gizlenmiş 8 çuval içerisinde satışa hazır durumda 158 kilogram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınırken, şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.

Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO savaşçısı yaralı
Son dakika: Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satışını durduran ülkelere: Eli kanlı katilleri silaha boğdular Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Abim" dediği Nuri Pakdil için Fatiha okuttu Türkiye, ABD ile yapılan mutabakata uymasına rağmen teröristler taciz ateşine devam ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 13:10:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]