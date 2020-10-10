Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
10.10.2020 18:38
DİYARBAKIR'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
DİYARBAKIR'da polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Sur Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamıda yapılan çalışmada, Melikahmet Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2,5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli M.Z.Ö ve M.E ise gözaltına alındı.
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