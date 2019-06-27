Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
6 dakika önce
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:38 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Ergani
ilçesinde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.
Ergani ilçesinde narkotik polislerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 28 ekipten oluşan 74 personelin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 2 kilo esrar, 3 uyuşturucu hap, 7 gram metamfetamin, tabanca ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
- Diyarbakır
Kız çocuklarına ilaç içirip cinsel istismarda bulunan 2 sapık tutuklandı
Uyuşturucu kullanma suçundan hapis cezası alan rapçi Ezhel aylık gelirini açıkladı
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu