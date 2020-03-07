Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takiple Bismil ilçesine uyuşturucu getiren kişilerin, okul önlerinde satış yapan torbacı diye tabir edilen kişilere dağıtım yaptığını belirledi. Suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenleyen ekipler, H.S. (27), N.Y. (34), R.Ç. (27), R.O. (25), C.K. (33), M.D. (24), K.T. (31), G.K. (30), Ş.A. (36) ve R.K.'yi (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.