Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

6 saat önce

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklamaDİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Bismil Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takiple Bismil ilçesine uyuşturucu getiren kişilerin, okul önlerinde satış yapan torbacı diye tabir edilen kişilere dağıtım yaptığını belirledi. Suç organizasyonuna yönelik operasyon düzenleyen ekipler, H.S. (27), N.Y. (34), R.Ç. (27), R.O. (25), C.K. (33), M.D. (24), K.T. (31), G.K. (30), Ş.A. (36) ve R.K.'yi (27) gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 22 kilo esrar, ruhsatsız tabanca ve 10 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama

Diyarbakır, Bismil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Çin'de koronavirüs hastalarının tutulduğu karantina oteli çöktü: 70 kişi enkaz altında kaldı
Kadir Şeker iddianamesinde sona gelindi: Sırt çantasındaki toprak arbede yaşanan parktaki toprakla örtüştü New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü Mülteciler, Yunanistan'ın koyduğu engeli halatla yıkmaya çalıştı

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:31:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 10 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]