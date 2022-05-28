Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

28.05.2022 14:54
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hani ilçesinde uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen M.G'yi takibe aldı.

Zanlının evinde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 40 parça halinde uyuşturucu ele geçirildi.

Arama sırasında evinde bulunmayan şüpheli, aynı gün ekipler tarafından yakalandı.

Uyuşturucu suçundan kaydı bulunan M.G'nin emniyetteki soruşturmasında çok sayıda suça karıştığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, tutuklandı.

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Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Hani İlçe Emniyet Amirliği uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor Uyuşturucu iğne ile hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar Uyuşturucu iğne ile hayvan çalmaya çalışırken suçüstü yakalandılar
Kaynak: AA

Diyarbakır, Uyuşturucu, Hisarcık, Hani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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