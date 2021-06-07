Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretiyle teröre fon sağlayan 33 kişi tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretiyle teröre fon sağlayan 33 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Eren-2 Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Operasyonu kapsamından uyuşturucudan elde ettikleri gelirle, teröre fon sağlayan ve gözaltına alınan 34 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu, 1 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

33 kişi tutuklandı.

Diyarbakır il jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Narko Terörizmle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülmektedir. Terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında, icra edilen operasyonda uyuşturucudan elde ettikleri gelirle, teröre fon sağlayan şüpheli şahıslar tespit edilmiştir. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 34 şüpheliden 33'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.