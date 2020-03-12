Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen şüpheli yakalandı

7 saat önce

Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen zanlı yakalandı.

Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen şüpheli yakalandı, System.String[]

Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kayapınar ilçesinin Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önündeki yol kontrol ve arama noktasında yolcu otobüsündeki N.F'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine narkotik tespit ve arama köpeği Çiko ile arama yapıldığı bildirildi.

Aramada, N.F'nin beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için salçayla sıvanmış ve üzeri streçle kaplanmış 780 gram esrar ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, "Olayla ilgili olarak ele geçirilen uyuşturucu muhafaza altına alınmış, şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır." denildi.

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.

Diyarbakır, Kayapınar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli turistleri taciz eden şahısları JASAT timi yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi Cübbeli, koronavirüsten korunmak için okunacak duaları paylaştı: Parayla satana virüs bulaşsın

Son Dakika Haberleri
17:08 Erdemli'de okullar koronavirüse karşı dezenfekte edildi
17:08 Genç Kızılay Gönüllüleri tarlada çalışan kadınların yerine pırasa topladı
17:07 Motaş'tan geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları
17:07 AİÇÜ'de "Hakk'ın Sesi Mehmet Akif" konulu konferans düzenlendi
17:06 Otomobili uçuruma yuvarlayarak eşinin ölümüne neden olan kocaya yine müebbet

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:08:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla kamufle etmek isteyen şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]