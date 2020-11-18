Son dakika: Diyarbakır'da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu - Son Dakika

Son dakika: Diyarbakır'da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu
18.11.2020 23:47
Son dakika haberine göre Diyarbakır'da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu Diyarbakır'da görev yapan bir uzman çavuş, şahsi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Diyarbakır'da uzman çavuş, silahının ateş alması sonucu şehit oldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da görev yapan bir uzman çavuş, şahsi silahının ateş alması sonucu şehit oldu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş'un şahsi silahının ateş alması sonucu şehit olduğunu açıkladı. Vali Karaloğlu, "Diyarbakır'da görev yapan Jandarma Uzm. Çavuş Cumhur Tokuş, şahsi silahının ateş alması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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