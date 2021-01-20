Diyarbakır'da vahşet - Son Dakika

Diyarbakır'da vahşet

20.01.2021 11:37
Diyarbakır'da vahşet, System.String[]

Diyarbakır'da temizlik görevlisi sokakta bir çöp konteynerinin içerisine atılmış yeni doğmuş kız bebeğinin cansız bedenini buldu.

Diyarbakır'da temizlik görevlisi sokakta bir çöp konteynerinin içerisine atılmış yeni doğmuş kız bebeğinin cansız bedenini buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ve çevrede inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251'inci Sokak'ta sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Sokak içerisinde temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek bulduktan sonra, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

CESET YENİ DOĞMUŞ KIZ BEBEĞİNE AİT

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bebeğin yeni doğmuş bir kız bebek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğine ait cansız beden, otopsi işlemleri için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini de incelemek üzere emniyete götürdü.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır, Bağlar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da vahşet - Son Dakika


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