Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti - Son Dakika

Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti

05.02.2021 16:26

Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti Diyarbakır'da korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanları doldurdu.

Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da korona virüs vaka sayılarında büyük düşüş yaşanırken, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanları doldurdu.

Diyarbakır'da bir yandan korona virüs aşıları yapılırken bir yandan da vaka sayılarında her geçen gün düşüş yaşanıyor. Bazı ilçelerde vaka sayılarının sıfıra indiği kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Sur ilçesi Gazi Caddesine akın etti. Büyük çoğunluğunun maske taktığı vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti
Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti
Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti
Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti

Diyarbakır, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Diyarbakır'da vaka sayıları azaldı, güneşli havayı gören vatandaşlar meydanlara akın etti - Son Dakika


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