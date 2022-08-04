Onlarca defa ambulanslara saldırdı! Ruh sağlığı hastanesine yatırıldı - Son Dakika
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Onlarca defa ambulanslara saldırdı! Ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

04.08.2022 11:07

Diyarbakır'da vakaya giden ambulanslara onlarca kez taşlı saldırı girişiminde bulunan zihinsel engelli genç, vatandaşların şikayetleri artınca savcılık kararıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldı.

Diyarbakır'da, vakaya giden 112 ambulanslarına taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli genç, 60'ıncı girişiminden sonra savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

SÜREKLİ TAŞLA SALDIRDI

Yenişehir ilçesinde zihinsel engelli R.B., 1 Temmuz'da parkın içindeki yaralıya müdahaleye gelen 112 ambulansına taşla saldırıp arka camını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri R.B.'yi yakalayıp evine bıraktı. R.B.'nin ambulanslara sürekli zarar vermeye çalıştığı, son olayla birlikte 60'ıncı kez taşla saldırdığı öğrenildi.

112 ambulanslarını 60'ıncı kez saldırıda bulununca ruh sağlığı hastanesine sevk edildi

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Hem sağlıkçılar hem de vatandaşların şikayetleri artınca savcılık, R.B.'nin ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Polis ekipleri tarafından evinden alınan R.B., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

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112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ 112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ
Kaynak: DHA

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Onlarca defa ambulanslara saldırdı! Ruh sağlığı hastanesine yatırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Onlarca defa ambulanslara saldırdı! Ruh sağlığı hastanesine yatırıldı - Son Dakika
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