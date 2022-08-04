112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

04.08.2022 11:29

DİYARBAKIR'da, vakaya giden 112 ambulanslarına 60'ıncı kez taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli R.B. (28), savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

DİYARBAKIR'da, vakaya giden 112 ambulanslarına 60'ıncı kez taşlı saldırıda bulunan zihinsel engelli R.B. (28), savcılık talimatıyla Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Yenişehir ilçesinde zihinsel engelli R.B., 1 Temmuz'da parkın içindeki yaralıya müdahaleye gelen 112 ambulansına taşla saldırıp arka camını kırdı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polisleri fark eden R.B., kaçtı. Sağlık çalışanları, R.B.'den şikayetçi olurken, yaralı da başka ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri R.B.?yi yakalayıp evine bıraktı. R.B.'nin ambulanslara sürekli zarar vermeye çalıştığı, son olayla birlikte 60'ıncı kez taşla saldırdığı öğrenildi.

Hem sağlıkçılar hem de vatandaşların şikayetleri artınca savcılık, R.B.?nin ruh sağlığı hastanesine sevk edilmesine karar verdi. Polis ekipleri tarafından evinden alınan R.B., Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.

YORUMLAR
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Onlarca defa ambulanslara saldırdı! Ruh sağlığı hastanesine yatırıldı Onlarca defa ambulanslara saldırdı! Ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Kaynak: DHA

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: 112 AMBULANSLARINA 60'INCI KEZ SALDIRIDA BULUNUNCA RUH SAĞLIĞI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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