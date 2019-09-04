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Diyarbakır'da Vatan Partisi üyeleri ile HDP'liler arasında gerginlik

4 saat önce

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek için gelen Vatan Partili bir grup ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remzi Tosun arasında gerginlik yaşandı.

Diyarbakır'da Vatan Partisi üyeleri ile HDP'liler arasında gerginlik, System.String[]

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren ailelere destek için gelen Vatan Partili bir grup ile HDP Diyarbakır Milletvekili Remzi Tosun arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında oturma eylemi yapan annelerden Remziye Akkoyun, HDP'liler ile tartıştığı sırada fenalık geçirdi.


Diyarbakır'da evlatlarının PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden ve geri isteyen ailelerin HDP binası önündeki eylemi sürerken, Vatan Partisi'nin kadın kolları üyeleri ailelere destek ziyaretinde bulundu. Destek ziyareti sırasında HDP binasından çıkan Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve bir grup HDP'li, Vatan Partisi üyelerine tepki gösterdi. Bunun üzerine oturma eylemi yapan aileler de HDP'lilere tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlikte oturma eylemi yapan Remziye Akkoyun fenalık geçirirken, Akkoyun'a ilk müdahalesi kadın polis memurları tarafından yapılarak, sakinleştirilmeye çalışıldı.


Gerginliğin ardından Vatan Partisi kadın kolları üyeleri HDP il binası yakınında açıklama yaparak, oturma eylemi yapan ailelere desteklerini illeti. Açıklamayı okuyan Vatan Partisi Öncü Kadın Kolları Başkanı Meltem Ayvalı, annelere destek olmak için geldiklerini belirterek tüm siyasi parti kadın kollarına oturma eylemi yapan annelere destek vermek için buraya gelmeleri çağrısında bulundu.


HDP önünde ailelerin oturma eylemi ise sürüyor. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:18 Kaynak: İHA
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