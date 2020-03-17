Diyarbakır'da vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uymayarak sokaklara akın etti - Son Dakika

Diyarbakırlılar, dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülmeye başlandıktan sonra tedbiren evde kalınması çağrısına uymadı. Güneşli havayı gören vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.



Korona virüsün Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla birlikte Bakanlıklarca alınan tedbirler doğrultusunda okullar, kıraathaneler, kafeler, eğlence merkezleri tedbir amaçlı kapatıldı. Türkiye'de şimdiye dek 47 vaka tespit edilirken, salgın tehdidi en aza indirilmesi için vatandaşlardan çeşitli kurallara uymaları istendi. Diyarbakırlı vatandaşlar Bağlık Bakanlığının yaptığı uyarılara rağmen sokağa çıkarak salgın yayılma tehlikesine davetiye çıkardı.



Vatandaşlardan Yahya Kamçı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde özellikle Cumhurbaşkanlığı başkanlığında alınan önlemlerin şuana kadar takdire şayan olduğunu söyledi. Birkaç gün içinde de toplumun korona virüsünden daha fazla zarar görmemeleri için sıkı tedbirler alınacağını düşündüğünü kaydeden Kamçı, "Bu tedbirler bizim lehimize olduğu için hepimizin uyması gereken tedbirlerdir. Resmi kurumların kapatılması yeterli olmadığı görülüyor. Niyetinde havaların sıcak olması bireyleri dışarı çıkıp da tatil mahiyetine dönüştürmesi bizim zararımıza olan bir yaklaşım tarzıdır. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde sokağa çıkma yasağı kısmi olarak ilan edilirse bu korona virüsünü hep beraber yenebiliriz. Başka ülkelerin yapmış olduğu yanlışlar bizim daha güzel tedbirler almamıza vesile olabilir. Toplumda insanların dışarı olması hepimizin zarar göreceğiz anlamına geliyor. İşi olmadığı müddetçe dışarı çıkmamaları konusunda bireysel olarak kararlar almamız gerekiyor. Ben dışarı çıkarsam toplumdaki insanlara zararım ne olur, bunu düşünerek insani olarak da kendimizce bazı tedbirler almalıyız" dedi. - DİYARBAKIR