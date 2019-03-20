Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da "Vatanım Benim Projesi"

Diyarbakır'da "Vatanım Benim Projesi"

34 dakika önce

Diyarbakır'da "Vatanım Benim Projesi" kapsamında liseli gençlere yönelik seminer düzenlendi.

Diyarbakır'da
Diyarbakır'da "Vatanım Benim Projesi" kapsamında liseli gençlere yönelik seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın desteği Güneydoğu Anadolu Ortak Akıl Platformu ile Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle hazırlanan proje kapsamında seminer Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında düzenlenecek seminerlere Diyarbakır ve farklı illerden toplumda kabul gören, yeterli bilgi ve donanıma sahip konuşmacıların katılım sağlayacağı öğrenildi.

Projeye ilişkin Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir yıllık protokol imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:32 Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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