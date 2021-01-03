Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

03.01.2021 15:01

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri koşuyorDİYARBAKIR – Diyarbakır'da her meslekten gönüllüler ile güvenlik güçleri ve Türk Kızılayı üyelerinin...

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelerin yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri koşuyor

DİYARBAKIR – Diyarbakır'da her meslekten gönüllüler ile güvenlik güçleri ve Türk Kızılayı üyelerinin de bulunduğu Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, kısıtlama günlerinde kent genelinde 700 aileye gıda kolisi ve sıcak yemek dağıtıyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yardıma muhtaç, dezavantajlı vatandaşlara sıcak yemek dağıtımını sürdürürken pandemi nedeniyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamalarında ihtiyaçlarını gideremeyen vatandaşlara da gıda kolileri ve kavurma dağıtıyor. Çeşitli meslekten gönüllüler ile güvelik güçleri ve Türk Kızılayı üyelerince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, önceden belirlenen evleri ziyaret ederek ailelere gıda kolisi ve sıcak yemek bırakıyor. Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işı, Sur İlçe Şube Başkanı Recep İdikurt ile birlikte 700 ailenin kapısını çalan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, hanelere gıda kolisi ile sıcak yemek dağıtıyor. Yiyecekleri alan vatandaşlar, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerini dualarla uğurluyor.

Her gün 700 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor

Her gün 700 aileye sıcak yemek ulaştırdıklarını kaydeden Türk Kızılayı Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, her meslekten 200 gönüllü ile faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi. Işık, "Bugün sokağa çıkma kısıtlamasının son günü. Valimizin talimatıyla kaymakamlıklarımızın bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile birlikte dezavantajlılara, yaşlılarımıza sıcak yemek götürüyoruz. Onların dışında hastalara, engellilere, yetim ve ihtiyaç sahibi diğer ailelerimize konserve kavurmaları ve gıda kolileri götüreceğiz. Bu faaliyetlerimizi yürütürken, gönüllülerimiz üzerinden bu ailelerimize gitmeye gayret edeceğiz. Doktor, mühendis, öğretmen, esnaf olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden oluşan 200 civarında gönüllümüz ile yardım faaliyetlerini yürütüyoruz. Yardım faaliyetleri yürütürken gerek gıda bağışlarıyla, alışveriş kartlarıyla ve adak kurbanlarıyla bizim yardım faaliyetimize destek çıkan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz. Zamanlarını ayırarak ailelerimize yardım şefkat ellerini uzattıkları için gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Bizler yemek dağıtımı yaparken ihtiyacı olup olmamasına bakmaksızın, yemeğini yapamayacak durumda olan tüm yaşlılarımıza elimizden geldiğimizce her gün yemeklerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Şu anda günlük yemek dağıtım sayımız 700'dür. Bugün de biz 700 kişilik yemekleri ihtiyaç sahiplerimize dağıtacağız. Gıda kolilerimizi ve konserve kavurmalarımızı dağıtıp faaliyetlerimizi gönüllülerimiz üzerinden yürüteceğiz" dedi.

Yardımları alan vatandaşlar Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine teşekkür etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor
Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor

Vefa Sosyal Destek Grubu, Güvenlik güçleri, Türk Kızılayı, Diyarbakır, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor - Son Dakika


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