Diyarbakır'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

6 saat önce

Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.

Diyarbakır'da Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu, System.String[]

Diyarbakır'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.


İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağı genelgesi kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak için vali ve kaymakamların başkanlığında 65 yaş ve üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "İkametlerinden ayrılmalarına kısıtlama getirilen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebileceklerdir. Bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda, başta kolluk birimleri olmak üzere, yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilecektir" dedi. - DİYARBAKIR

İçişleri Bakanlığı, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:16 Kaynak: İHA

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