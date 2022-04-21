Diyarbakır'da velayeti annesinde olan çocuk, babası tarafından 1 aydır alıkonuldu - Son Dakika

Diyarbakır'da velayeti annesinde olan çocuk, babası tarafından 1 aydır alıkonuldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kocasıyla boşanma aşamasında olan avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan fakat mahkeme kararı ile babasının görmesine izin verilen 2,5 yaşındaki kız çocuğunun babası tarafından 30 gün önce görme bahanesiyle götürüldüğü ve bir daha da getirilmediğini iddia etti. Tekin, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Diyarbakır'da eşiyle boşanma aşamasında olan Avukat Türkan Gülistan Tekin, velayeti kendisinde olan ve mahkeme kararı gereği gün içerisinde babası tarafından görmesine yönelik karar bulunan 2,5 yaşındaki kızı B.D.G'nin babası tarafından evden götürüldüğü ve 1 aydır kendisinden haber alamadığını iddia etti. Kızının hayatından endişe ettiğini belirten Tekin, basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak yetkililerden yardım istedi.

"Çocuğum anne şefkatine muhtaçtır"

Mahkeme çocuğunun tedbiren velayetini kendisine verdiğini belirten anne avukat Tekin, "Baba ile olan kişisel ilişkiyi kaldırdı. Bu aşamada boşanma aşamasında olduğum eşime karşı boşanma kararı da bulunmaktadır. Eşim mahkemenin vermiş olduğu uzaklaştırma kararlarını 3 veya 4 kez ihlal etti. Bunu ilgili aile mahkemesine bildirimde bulunduk. Yine çocuğumun kaçırılması olayı ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Eşim gözaltına alınıp yurtdışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı. Benim bu aşamadaki tek isteğim çocuğumun tarafıma teslim edilmesidir. Çocuğum 33 aylık, anne bakım ve şefkatine muhtaçtır. Bu aşamada çocuğumun babasında olduğuna dair düşünmemekteyim ve çocuğumdan hiçbir haber alamamaktayım" dedi.

"Çocuğumun yaşayıp yaşamadığından şüphe duymaktayım"

Çocuğunun yaşadığından bile şüphe duyduğunu ifade eden Tekin, "Eşim zaten şiddete meyilli birisidir. Şiddete meyilli olduğu için kendim bile sağıma soluma bakmak zorundayım. Ama kendisi elini kolunu sallayarak dolaşmakta ve sürekli uzaklaştırma kararlarını da ihlal etmeye devam etmektedir. Çocuğumun yaşayıp yaşamadığından şüpheliyim aslında. 30-35 güne yakındır çocuğumdan hiçbir şekilde haber alamıyorum. İcra marifetiyle çocuğumun bulunması için Diyarbakır ve Bismil İcra Müdürlüğü aracılığıyla işlem yaptık. Ama çocuğum hiçbir şekilde ne kendi ikametgahında nede eşimin ailesinin olduğu ikametgahta bulunamadı. Şu anda oturduğu yerleri boşalttığı için sabit bir ikametgahı bulunmamaktadır" diye konuştu.

"Şüpheliler daha fazla korunmaktadır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Tekin, "Cumhurbaşkanımız, 'kadınlara pozitif ayrım, kadına şiddette sıfır tolerans' diye her defasında bunu belirtirken, uygulayıcılar kesinlikle tam tersi şüphelileri daha fazla koruma altına almaktadırlar" şeklinde konuştu.

Öte yandan çocuğunun kendisinde olduğu iddia edilen F.G ile konu ile ilgili telefonla yapılan görüşmede, iddialara cevap vermeyerek telefonu kapattı. Anne Tekin'in çocuğunu almak için verdiği hukuk mücadelesi ise devam ediyor.