Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı - Son Dakika

Diyarbakır'da veteriner hekimlere malzeme desteği sağlandı.

Diyarbakır'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü organizasyonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi desteğiyle veteriner hekimlere kıyafet, ayakkabı, malzeme çantası ve müdahale malzemelerine yönelik destek verildi.

Vali Münir Karaloğlu, veteriner hekimlerle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Koyunun, keçinin, sığırın ilk evcilleştirildiği topraklarda bulunduklarını ifade eden Karaloğlu, "Bu şehirde tarım ve hayvancılık şehrin tarihsel mirasına da sahip çıkma anlamına gelir." dedi.

Karaloğu, Diyarbakır'ın 2 milyon küçükbaş ve 700 bin büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 2 milyon 700 bin hayvanla ülke genelinde üçüncü sırada olduğunu söyledi.

Veteriner hekimliğin önemine dikkat çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Hayvandan insana bulaşan hastalıklara açık bir meslek. Onun için onları koruyucu elbiseler malzemeler noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak onlara destek olmaya çalıştık. Desteğin veteriner hekimlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah Diyarbakır'ımız bundan sonra da hem tarımsal faaliyetlerde hem hayvansal faaliyetlerde yine ülkemizin en önemli merkezi olmaya devam edecek."