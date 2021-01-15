DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, viraja girerken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada Ozan Poyraz (25), yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
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DİYARBAKIR,-
Kaynak: DHA
Otomobil, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da virajı alamayan otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı (1) - Son Dakika
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