Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Vize Merkezi Kuruluyor

Diyarbakır'da Vize Merkezi Kuruluyor

54 dakika önce

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleri ile Diyarbakır ve bölge illerine hizmet sunacak Vize Başvuru Merkezi kuruluyor.

Diyarbakır'da Vize Merkezi Kuruluyor, System.String[]
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) girişimleri ile Diyarbakır ve bölge illerine hizmet sunacak Vize Başvuru Merkezi kuruluyor.

Konu hakkında açıklama yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye'nin en büyük dış ticaret pazarının AB ülkeleri olduğunu söyledi. Bunun doğal sonucu olarak yoğun bir ticari ve turistik seyahat trafiğinin yaşandığına dikkat çeken Kaya, "Doğu ve Güneydoğu illerinde vize almak için Gaziantep ve Ankara illerinde bulunan vize merkezlerine başvuru yapılıyor. Karşılıklı ticaret ve turistik geziler nedeni ile de vize alma ihtiyacı her geçen gün artıyor. Diyarbakır, Batman, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Hakkari, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli ve Van illerinden vize hizmeti almak için Gaziantep ve Ankara merkezli vize merkezlerine başvuru yapılıyor. Diyarbakır ilinde vize merkezi kurulması ve çevre illere daha yakın mesafede vize hizmetleri sunmak için birçok ülkeye seyahat vizesi düzenleme yetkisi olan VFS Global şirketinin stratejik ortağı Gateway Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşmeler yaptık. Diyarbakır'da odamızın sağlayacağı hizmet alanında vize başvuru merkezi açılması için gerekli tüm destekleri sunmaya hazır olduğumuzu kendilerine ilettik. Görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Bu vesileyle başta bu girişimlerde bize destek veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili ve eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker, Diyarbakır Valimiz ve Gateway Managemant ve VFS Global yöneticilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vize başvuru merkezinin açılması hususunda görüşlerini dile getiren Gateway Management Yönetim Kurulu Başkanı Halis Ali Çakmak ise, ticari ve turistik seyahatlerin alabildiğine önem kazandığı günümüzde iş insanlarının en büyük ihtiyaçları kısa sürede vize alabilmek olduğunu söyledi. Çakmak, "Türkiye'nin en büyük ticaret pazarı ve vatandaşlarının en çok yaşadıkları ülkeler Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla en çok vize taleplerini de bu ülkeler için almaktayız. Bizler vatandaşlarımızın seyahatlerinin daha seri ve daha kaliteli sunmak için çaba gösteriyoruz. Bu nedenle birçok ilde vize başvuru merkezimiz bulunmaktadır. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın bölge halkına hizmet vermemizi kolaylaştırıcı talep ve destekleri ile Diyarbakır'a da bir vize başvuru merkezi açmayı planlıyoruz. Bu şekilde bölge halkının hizmete erişimini büyük ölçüde kolaylaştırmış olacağız. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet alanını ve gerekli altyapıyı sağlamasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:07 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Vize, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu PKK'nın İğrenç Yüzü Günlükte Ortaya Çıktı: Kendini Dedesi Yaşındaki Teröristin Kucağında Çıplak Olarak Bulmuş Şarkıcı Göksel'in Yataktaki Cesur Pozu Olay Oldu Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 17:01:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Vize Merkezi Kuruluyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]