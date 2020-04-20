Diyarbakır'da yaban kedisi yavruları görüldü - Son Dakika

Diyarbakır'da yaban kedisi yavruları görüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında bulunan bölgede çiftçiler, 4 yaban kedisi yavrusu gördü. Çiftçiler bir süre inceledikleri yaban kedilerini tekrar yerlerine bıraktı.

Çınar ile Mazıdağı arasında bulunan Reşan mezrasında çiftçilik yapan vatandaşlar, su borularının altında ses dudu. Buraya yönelen çiftçiler, boruların altında 4 yaban kedisi yavrusu gördü. Çiftçiler daha önce görmedikleri hayvanı leopar yavrusuna benzetirken, bir süre yaban kedilerini inceleyen çiftçiler hayvanları daha sonra yerine bırakıp bölgeden uzaklaştı.

Konu ile ilgili bilgi veren Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, yaban kedilerinin doğal yayılımının Batı Avrupa'da İskoçya'dan, Orta ve Doğu Avrupa'dan Orta Asya'ya ve Hindistan'a kadar uzandığını ayrıca Afrika'nın tropik ormanları kuşağı haricinde Afrika'nın büyük bir kısmında yaygın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Normal kediden farkları kısaca şunlardır, bacakları daha uzun, başı daha iri ve yassıdır. Gür ve kalın kuyruğu ile kuyruğunda 3-5 siyah halka bulunur. Kuyruk ucunda da kalın bir siyah halka vardır. Ev kedisinin kuyruğu ince olur ve halkaları bu denli belirgin olmaz. Kuyruk ucu ev kedisinde incelerek biterken, yaban Kedisinde genişleyerek biter. Vücudun bazı bölgeleri kızılmışıdır ayrıca vücutta siyah çizgileri bulunur, bacaklarda ve ensede görülenler çok belirgindir. Çizgilidir, birçok yabanileşmiş ev kedisi gibi kesinlikle benekli değildir. Doğal ortamında kolay görülmez, çok rüzgarlı havalarda görme olanağınız olabilir. Bakışları ve vücut şekli tam bir yaban hayvanını anımsatır" dedi.