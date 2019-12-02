Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi
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Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi

6 saat önce

DİYARBAKIR'da dün gece başlayıp aralıksız devam eden yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır'da yağmur caddeleri göle çevirdi, System.String[]

DİYARBAKIR'da dün gece başlayıp aralıksız devam eden yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Bazı caddelerin göle döndüğü kentte sürücüler de zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası dün gece başlayan yağmur, etkisini sabah da sürdürdü. Yağış nedeniyle kentteki bazı caddeleri su bastı. Yağmurun etkisiyle göle dönüşen caddelerdeki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yayaların karşıdan karşıya geçmekte zorlandığı görülen kentte polis ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için önlem aldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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