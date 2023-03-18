Diyarbakır'da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu - Son Dakika
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Diyarbakır'da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu

18.03.2023 10:12

Diyarbakır'da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu Diyarbakır'da geçtiğimiz gün etkili olan yağmur sonrası birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.

Diyarbakır'da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da geçtiğimiz gün etkili olan yağmur sonrası birçok yerde hasar meydana gelirken, depremde hayatını kaybeden vatandaşların mezarlıkları çöktü, obruklar oluştu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Yeniköy Mezarlığında yağmur yağışı sonrası selin etkili olmasıyla birçok ev, işyeri ve araçlar zarar görürken, depremde hayatını kaybedenlerin mezarları da zarar gördü. Enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin mezarları sel nedeniyle çöktü, obruklar oluşarak mezarın içerisi su doldu. Kısmi çökmelerin olduğu mezarlıklar kameralara yansırken, eski mezarların zarar görmemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan mezarların çökmesi ise yeni kazılmış olan mezarlarda toprağın çökmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü, obruklar oluştu - Son Dakika


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