Diyarbakır'da yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Diyarbakır'da gözaltına alınan PKK'lı terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dicle ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/KCK'nın verdiği talimatlar doğrultusunda hareket ederek teröristlere finansman sağlayan ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

Yeşiltepe Mahallesi"nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.