Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı

6 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.

Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda yakalanan terörist tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK adına faaliyet yürüttüğü, terör örgütüne eleman temin ettiği öne sürülen ve daha önce aranma kaydı olmayan "Serhat" kod adlı İ.B. isimli teröristin yakalanması için çalışma başlattı.
İ.B, merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:52 Kaynak: AA
il jandarma komutanlığı, terör, operasyon, diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dün gözaltına alınan UEFA Eski Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AK Parti'ye cevap verdi Balıkesir'de bulunan Çiçek Adası 105 milyon liraya satışa çıkarıldı Son dakika! 42 asker "gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 09:58:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yakalanan terörist tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]