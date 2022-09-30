15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren ve merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde bir kulübede yakalanan Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da eski eşini öldüren ve saklandığı kulübede yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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