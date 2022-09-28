Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı

28.09.2022 10:28

Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı.

Diyarbakır'da yaklaşık 2,5 ay önce eski eşi Esma Başeğmez'i öldüren zanlı, bir köyde saklandığı kulübede yakalandı.

15 Temmuz'da akrabası olan eski eşini bıçakladıktan sonra silahla öldüren Emrah Başeğmez hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlının merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla, köyde saklandığı kulübede yakalanan Başeğmez, emniyet götürüldü.

İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, kaçarken silahını ve telefonunu attığını söylediği, cinayetin ardından köyde kulübede saklandığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı - Son Dakika
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