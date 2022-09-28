İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Bürosu ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerinden oluşan özel ekip, zanlının merkez Yenişehir ilçesine bağlı Bozek köyünde olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Diyarbakır'da eski eşini öldüren zanlı saklandığı kulübede yakalandı - Son Dakika

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