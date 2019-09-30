Diyarbakır'da yangın

Diyarbakır'da odunluk alanında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Lice Afet evlerinin yanında kullanılmayan eşya ve odunların bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.