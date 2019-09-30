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Diyarbakır'da yangın

48 dakika önce

Diyarbakır'da odunluk alanında yangın çıktı.

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Diyarbakır'da odunluk alanında yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Lice Afet evlerinin yanında kullanılmayan eşya ve odunların bulunduğu yerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Diyarbakır, Bağcılar, Bağlar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:54 Kaynak: AA
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