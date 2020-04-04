Diyarbakır'da yangın, çatıda mahsur kalanlara itfaiye ekipleri yetişti - Son Dakika

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'nde çıkan yangında çatıda mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı.



Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 578. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı apartmanın 3. katında evde kimse yokken meydana gelen yangında apartmanda oturan vatandaşlar çatıda mahsur kaldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da çatıda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Olay esnasında evde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önlerken yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR