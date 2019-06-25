Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi

38 dakika önce

Diyarbakır'da gece geç saatlerde sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında yangın çıktı.

Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi, System.String[]
Diyarbakır'da gece geç saatlerde sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında yangın çıktı. Yangını gören kamyon sürücüsünün kornaya basıp bina sakinlerini uyandırması faciayı önledi.

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.30 civarında çevre yolu üzerinde bulunan bir sitenin içerisinde bulunan apartmanın 4. katında çıkan yangını fark eden yoldan geçen kamyon sürücüsü, korna çalıp vatandaşları uyandırdı. İtfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekip, yangına müdahalede bulundu. Bu sırada refüjlerde bulunan çiçekleri sulayan karayollarına ait sulama aracı da yangının çıktığı bölgeye gelerek itfaiye ekiplerine destek verdi.

Yangın itfaiye ve karayolları ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:32 Kaynak: İHA
İtfaiye, Diyarbakır, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karısını yangından kurtarmak için girdiği evde, eşi ile beraber boğularak can verdi Kentsel dönüşümde yönetmelik değişti! İşte tüm detaylar Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:10:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da yangın faciasını kamyon sürücüsünün kornası önledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]