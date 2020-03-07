Diyarbakır'da yangın mağdur etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da yangın mağdur etti - Son Dakika

Diyarbakır'da yangın mağdur etti

6 saat önce

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır'da yangın mağdur etti, System.String[]

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu evin mutfağı kullanılamaz hale geldi. Mağdur 2 çocuk annesi Neslihan Kaptı, çalışamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.


Olay, Çınar ilçesi Gazi Mahallesi Sümbül Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 çocuk annesi Neslihan Kaptı'nın evinin mutfağından henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Yangın, ev sakinleri ve komşular tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu mutfaktaki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken, Kaptı, eşinin ameliyatlı olduğunu ve imkanları olamadığı için yetkililerden yardım istediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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