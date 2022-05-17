Diyarbakır'da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı

17.05.2022 18:04
Diyarbakır'da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde polis ekipleri, yeni yapıların camlarını kırarak 4 prefabrik konteyneri yaktığı şüphesiyle R.A. (27) ve A.E.'yi (27) gözaltına aldı.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde polis ekipleri, yeni yapıların camlarını kırarak 4 prefabrik konteyneri yaktığı şüphesiyle R.A. (27) ve A.E.'yi (27) gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri devriye görevi yaptıkları sırada R.A. ve A.E.'yi fark etti. Ekipler, yaptıkları incelemede yapıların camlarının kırık olduğunu belirledi. Ayrıca bölgeden yükselen dumanların olduğunu fark eden polis, durumu itfaiye erlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 4 prefabrik konteynerin yanması üzerine müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı yangında gözaltına alınan ve yapıların camlarını kırarak yangın çıkardığı değerlendirilen R.A. ve A.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Şüphelilerin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.


Diyarbakır'da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da yapıların camlarını kırıp ateşe veren 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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