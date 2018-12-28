Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yaralı Akbaba Donmak Üzereyken Bulundu

Diyarbakır'da Yaralı Akbaba Donmak Üzereyken Bulundu

21 dakika önce

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu.

Diyarbakır'da Yaralı Akbaba Donmak Üzereyken Bulundu, System.String[]
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu. Üzerinde "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS bulunan yaralı akbaba, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Çermik ilçesi Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kar içerisinde kanadı kırık bir şekilde donmak üzere olan akbaba bulundu. Yaralı akbabanın kanadında "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS'in bulunduğu görülürken, hayvanın Sırbistan Av Koruma Müdürlüğüne ait olduğu tespit edildi. Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen akbaba, çağrılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:52 Kaynak: İHA

Sasa, Çermik, Diyarbakır, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta Bebeğini Ağladığı İçin Döven Vicdansız Anne, Gözaltına Alındı 8 Aylık Hamile Olduğunu Sanan Kadının Karnından Dev Miyom Çıktı

Vicdansız Anne, Tedavi İçin Hastaneye Götürdüğü Çocuğunu Döverken Görüntülendi Ekrem İmamoğlu, Metrobüs Yolcusunun Hayaline Tepkisiz Kalmadı: 93 Gün Kaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 11:13:48. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da Yaralı Akbaba Donmak Üzereyken Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]