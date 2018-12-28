Diyarbakır'da Yaralı Akbaba Donmak Üzereyken Bulundu
21 dakika önce
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu.
Diyarbakır
'ın Çermik
ilçesinde askerler tarafından yaralı bir akbaba bulundu. Üzerinde "Sasa
Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS bulunan yaralı akbaba, Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Çermik ilçesi Seyhandede Mahallesi'nde devriye görevi yapan Gürüz Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kar içerisinde kanadı kırık bir şekilde donmak üzere olan akbaba bulundu. Yaralı akbabanın kanadında "Sasa Marinkoviç, Birds of Prey Protection Foundation" kimliği ve GPS'in bulunduğu görülürken, hayvanın Sırbistan
Av Koruma Müdürlüğüne ait olduğu tespit edildi. Çermik Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığına getirilen akbaba, çağrılan veteriner hekim tarafından tedavisinin yapılmasının ardından Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:52 Kaynak: İHA
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