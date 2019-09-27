Diyarbakır'da yaralı baykuşa polis sahip çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaralı halde devriye görevi yürüten polis ekiplerince bulunan baykuş, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri devriye görevi yürüttükleri sırada yol kenarında baykuş olduğunu fark etti.

Polis memurları, yaralı olduğunu ve uçamadığını anladıkları baykuşu veterinere götürdü.

Sol kanadında kırık tespit edilen baykuş, gerekli tedavinin ardından Diyarbakır'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.