Diyarbakır'da yaralı baykuşa polis sahip çıktı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaralı halde devriye görevi yürüten polis ekiplerince bulunan baykuş, tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:50 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yaralı halde devriye görevi yürüten polis ekiplerince bulunan baykuş, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri devriye görevi yürüttükleri sırada yol kenarında baykuş olduğunu fark etti.
Polis memurları, yaralı olduğunu ve uçamadığını anladıkları baykuşu veterinere götürdü.
Sol kanadında kırık tespit edilen baykuş, gerekli tedavinin ardından Diyarbakır'daki Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
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