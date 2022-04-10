DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına "şifa" veriyorlar - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına "şifa" veriyorlar

10.04.2022 10:59

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, doğada yaralı bulunan ve çoğunluğu yaban kuşlarından oluşan yüzlerce hayvanı tedavi ederek, yeniden doğayla buluşturdu.

Diyarbakır'da Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlileri, doğada yaralı bulunan ve çoğunluğu yaban kuşlarından oluşan yüzlerce hayvanı tedavi ederek, yeniden doğayla buluşturdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi iş birliğiyle 2 yıldır hizmet sunan merkezde, yaralı yaban hayvanları koruma altına alınıp, tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğal yaşam alanlarına bırakılarak doğadaki yaşam zinciri korunuyor.

Çeşitli nedenlerle doğal yaşam alanlarında yaralanan, zehirlenen ve yardıma muhtaç yaban hayvanları, vatandaşların ihbarı sonrası, Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze getiriliyor.

Aralarında nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin de bulunduğu yaralı yaban hayvanları, alanında uzman veteriner hekimlerce yapılan müdahale ve rehabilitasyonun ardından alındıkları yerde doğaya yeniden salınıyor.

Merkezde alanında uzman veteriner hekimlerce yürütülen çalışmalarla, son 2 yılda büyük çoğunluğu yaban kuşları olmak üzere yüzlerce hayvanın yeniden doğaya dönmesi sağlandı.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Semih Altan, AA muhabirine, 2020'de hizmete giren ve 40 dönümlük alan üzerinde kurulu merkezde, ameliyathaneler, rehabilitasyon merkezleri, gözlem odaları ve karantina odalarının bulunduğunu söyledi.

Merkeze getirilen yaban hayvanlarının tedavilerini yaptıklarını, beslenmelerini sağladıklarını, sonra rehabilite ederek onları yeniden doğaya kazandırdıklarını anlatan Altan, şimdiye kadar yüzlerce yaban hayvanına hizmet sunduklarını belirtti.

Altan, şöyle konuştu:

"Merkeze gelen hayvanların yaklaşık yüzde 94'ü yaban kuşlarından oluşuyor. Bunların yüzde 20'si şahin. Leylekler yüksek oranda bulunuyor hatta bir tanesi nesli tehdit altında olan kara leylekti. Kalan yüzde 6'sı da memeli türlerden. Memeli türlerden alaca sansar, oklu kirpi gibi riskli türler de merkezimize geldi ayrıca öksüz 3 yavru yaban kedisini de tedavi ettik. Türü tehdit altında olan bir çizgili sırtlan da merkezimize ölü olarak getirildi."

Merkezin bölgenin yaban hayatına çok büyük değer kattığını ifade eden Altan, "Gün geçtikçe hayvanların doğasını işgal ediyoruz. Sonra bu hayvanları bir tehdit olarak görüyoruz. Silah ve tuzaklarla bu hayvanlar yakalanıyor. Çok şükür ki duyarlı vatandaşlarımız var. Yaralı hayvanları bildiriyorlar, biz de tedavi edip doğaya salabiliyoruz. Merkezimizde yaban hayata dair birtakım farkındalıklar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yavru yaban kedileri

Merkezde Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan veteriner hekim Emre Yalçın da yabani hayata yönelik uygulamaların yanı sıra doğaya duyarlılık konusunda okullarda ve kırsal alanlarda bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

Veteriner hekim Ayşe Ekinci Yıldız ise "Buraya gelen hayvanların çoğunluğu yavru kuşlar, memeliler. Örneğin 4 yavru yaban kedisi, 4 yavru daha gözleri açılmamış sincap, kurt yavrusu geldi. Onlara burada elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz ayrıca onlara yuva sıcaklığını sağlıyoruz." dedi.

DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar
DİYARBAKIR - Yaralı yaban hayvanlarına şifa veriyorlar

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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