Üye Girişi
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı

07.08.2021 10:49
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı, System.String[]

Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlanırken, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla...

Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlanırken, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla keserek gazetecilere ikram etti.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadı yapıldı. Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve diğer ilgililer katıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen 'Karpuz Hasadı Tarla Günü' etkinliğinde, yetiştirilen büyük özen yetiştirdikleri karpuzları inceledi.

"Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur"

Elinde bulunan satırla kestiği bir karpuzun tadına bakan ve basın mensuplarına da ikram eden Vali Karaloğlu, "Verimli topraklara sahip ülkemizde her il ile özdeşleşmiş o ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünü var. Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur. Bu topraklarda yüzyıllardır ekimi ve hasadı yapılan bir ürünümüz Diyarbakır karpuzu hem büyüklüğü hem de iriliği, tadı ile gözümüze ve damağımıza hitap ediyor. 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu, Diyarbakır'ın şehir ile özdeşleşmiş ürününe coğrafi işaret verildi. Diyarbakır karpuzu coğrafi işareti olan, Diyarbakır'ın önemli sembollerinden birisi aynı zamanda. Biz bu sene 2021 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir proje ile Diyarbakır karpuz yetiştiriciliğini geliştirme projesi uyguladık. Önce GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 5 bin adet karpuz fidesi yetiştirdik. Bunları çiftçimize dağıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize hem gübre desteği hem de zirai mücadelede zirai zararlara karşı ilaç desteği de verdik. Diyarbakır'da ilk defa karpuz yetiştirici sayısını artırmak için çalıştık. Amacımız Diyarbakır karpuzunun hem yetiştirici sayısını artırmak hem de yetiştirilen alanları büyütmek. Ben bugün karpuz hasadı için geldim. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır karpuzuna destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla keserek gazetecilere ikramda bulunduktan sonra bir süre çiftçilerle görüşüp bölgeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Bismil, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki 10:52 Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı 10:35 Aşı olmayanlar işten çıkartılıyor! ABD'li hava yolu şirketi United Airlines, çalışanlarına zorunlu kıldı Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı 10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi 09:56 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu 09:47 Son Dakika: Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi 09:38 İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi
Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı 22:44 Son Dakika: Esra Hankulu'nun şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek 20:40 Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek

Son Dakika Haberleri
10:53 Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi
10:52 Yardım almak için AK Parti Gençlik Kolları'yla konuşan afetzedelere, Oyuncu Leyla Bilginel'den aşırı tepki
10:40 Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler
10:33 Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu
10:02 Yangın Muğla'dan Aydın'a sıçradı! Çine'de 6 mahalle boşaltıldı
09:55 Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi
09:23 Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı
08:50 Ölü bulunan Esra Hankulu'nun yürek burkan hikayesi! Babasının öldüğü yaşta hayata gözlerini yummuş
08:47 Tokyo Olimpiyatları'nda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu, gümüş madalya kazandı
Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi Nehirde cansız beden bulan vatandaşlar ekiplere haber verdi         
10:54
Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler Antalya'da umut veren olay! Yeni güne yağmurla merhaba dediler         
10:40
Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu Türkiye'nin gururu! Busenaz'ın çaldırdığı İstiklal Marşımız'ın okunduğu anda gözyaşları sel oldu         
10:34
Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim Ünlü model Khloe Kardashian'dan cinsel ilişki itirafı: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim         
10:01
Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen belediye başkanlarına Kılıçdaroğlu'ndan mesaj: İkinci dönem de devam etmeliler         
09:49
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı Fatoş Yelliler'den aşk itirafı: Berdan Mardini ile boşanma aşamasında Gökhan ile arkadaşlığımız başladı         
09:24
Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek Erol Uygun'dan Esra Hankulu'nun kuzenine tehdit: Canıyla değil, ailesiyle ödeyecek         
22:26
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş         
17:21
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu         
16:56
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 11:01:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement