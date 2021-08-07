Üye Girişi
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı - Son Dakika

Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı

07.08.2021 21:04

Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı karpuzu kesti Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla...

Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı

Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı karpuzu kesti

DİYARBAKIR - Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadına başlanırken, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla keserek gazetecilere ikram etti.

Her yıl olduğu gibi bu yılda Diyarbakır'da Eylül ayında düzenlenmesi planlanan 'Diyarbakır Kültür ve Karpuz Tanıtım Etkinlikleri' kapsamında ağırlığıyla yarışacak karpuzların hasadı yapıldı. Etkinliğe, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve diğer ilgililer katıldı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bismil ilçesine bağlı kırsal Mirzabey Mahallesi'nde çiftçi Hamit ve İkram Atlı'nın tarlasında düzenlenen 'Karpuz Hasadı Tarla Günü' etkinliğinde, yetiştirilen büyük özen yetiştirdikleri karpuzları inceledi.

"Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur"

Elinde bulunan satırla kestiği bir karpuzun tadına bakan ve basın mensuplarına da ikram eden Vali Karaloğlu, "Verimli topraklara sahip ülkemizde her il ile özdeşleşmiş o ilin sembolü haline gelmiş bir tarımsal ürünü var. Karpuz denince akla ilk gelen Diyarbakır karpuzudur. Bu topraklarda yüzyıllardır ekimi ve hasadı yapılan bir ürünümüz Diyarbakır karpuzu hem büyüklüğü hem de iriliği, tadı ile gözümüze ve damağımıza hitap ediyor. 2008 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu, Diyarbakır'ın şehir ile özdeşleşmiş ürününe coğrafi işaret verildi. Diyarbakır karpuzu coğrafi işareti olan, Diyarbakır'ın önemli sembollerinden birisi aynı zamanda. Biz bu sene 2021 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak bir proje ile Diyarbakır karpuz yetiştiriciliğini geliştirme projesi uyguladık. Önce GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü 5 bin adet karpuz fidesi yetiştirdik. Bunları çiftçimize dağıttık. Büyükşehir Belediyesi olarak üreticimize hem gübre desteği hem de zirai mücadelede zirai zararlara karşı ilaç desteği de verdik. Diyarbakır'da ilk defa karpuz yetiştirici sayısını artırmak için çalıştık. Amacımız Diyarbakır karpuzunun hem yetiştirici sayısını artırmak hem de yetiştirilen alanları büyütmek. Ben bugün karpuz hasadı için geldim. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır karpuzuna destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından, Vali Münir Karaloğlu, kendi eliyle hasadını yaptığı ve 45 kilo 200 gram gelen karpuzu satırla keserek gazetecilere ikramda bulunduktan sonra bir süre çiftçilerle görüşüp bölgeden ayrıldı.

Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı
Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı

Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Bismil, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık 22:09 Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ canlı yayında taraftarı sevince boğdu: Hem Ghezzal hem de kulübüyle anlaştık Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi 21:20 Son Dakika: Türkiye'de 7 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 112 kişi vefat etti, 25 bin 100 yeni vaka tespit edildi Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı 20:53 Yeniden hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek, son durumunu paylaştı
Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi 20:39 Yangınların kontrol altına alındığı Milas'tan üzen haber! Alevler yeniden yükseldi Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti 17:26 Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 17:01 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi 15:38 Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önüne küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı         
22:10
Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular         
21:34
Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek Son Dakika: Fenerbahçe, Min-Jae Kim ile görüşmelere başladı! Pazar günü İstanbul'a gelecek         
21:06
Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı Maçta devrilen kale direği 6 yaşındaki çocuğu yaşamdan kopardı         
20:44
Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu Başakşehir, kulüp tarihinin ilk transferi Uğur Uçar'la yolları ayırdı! Yeni takımı Pendikspor oldu         
19:57
Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten Barcelona taraftarı, Messi'nin ayrılığından sorumlu tuttuğu Griezmann'a fena patladı: Defol git bu kulüpten         
17:37
40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı         
17:14
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı Keramet yeni yoldaymış! Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı         
15:19
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu         
14:02
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2021 22:32:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Diyarbakır'da yarışacak tescilli karpuzların hasadı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement