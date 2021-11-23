DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, merkez ilçelerde 14 adres ve 17 şüpheliye yönelik 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Operasyonda, adreslerin 7'sinde yasa dışı bahis oynatıldığı ve binlerce kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildi, 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli savcılıktaki sorgusunun ardından serbest kaldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polise yakalanmamak için sigorta düzeneği kurmuşlar Ayrıca zanlıların, olası operasyonlarda polise yakalanmamak için yasa dışı bahis oynadıkları yerdeki bitişik dükkanlara elektriği kesmek amacıyla sigorta düzeneği kurdukları belirlendi. Operasyonda 30 hard disk, yazıcı, 8 cep telefonu, çok sayıda kupon ve yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

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