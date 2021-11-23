Diyarbakır'da 'yasa dışı bahis' operasyonunda 8 tutuklama - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, yasa dışı bahis oynatan ve oynayanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine merkez ilçelerdeki 14 adres ile 17 şüpheliyi tespit etti. 100 kişilik personelin katılımı ile düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, adreslerin 7'sinde yasa dışı bahis oynatıldığı ve binlerce kişinin sanal bahis hesaplarının olduğu tespit edildi. Operasyonda 17 şüpheliden 12'i yakalandı; 30 hard disk, 1 yazıcı, 8 cep telefonu, çok sayıda kupon ve yüklü miktarda paraya da el koyuldu.Öte yandan bahis oynatılan adreslerde, olası polis baskınlara karşı elektriği kesmek için bitişik dükkanlara sigorta düzeneği kurulduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 4'ü de serbest bırakıldı. Polis, 5 şüpheliyi yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.