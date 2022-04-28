Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama

28.04.2022 18:11

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan "yasa dışı" bahis operasyonunda adliye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama

DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan "yasa dışı" bahis operasyonunda adliye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Emniyetinin baskınıyla 25 Nisan günü suç örgüt lideri A.A., saat 04.00 sıralarında şehir dışına çıkmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Suç örgütü liderinin yakalanmasının ardından örgüt üyelerinin kaçmaya çalışması üzerine ani baskınla üyeler ve yöneticiler evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin 18 ikamet ve 6 işyeri olmak üzere toplam 24 adreste yapılan aramalarda 20 adet cep telefonu, 17 adet simkart, 1 adet hafıza kartı, 4 adet harddisk, 1 adet laptop ve 1 adet modeme el konuldu, 16 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama
Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama

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Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonu: Gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Diyarbakır'da 'Yasa dışı' bahis operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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