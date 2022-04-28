DİYARBAKIR - Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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DİYARBAKIR - Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

28.04.2022 18:22
DİYARBAKIR - Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'da gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi suçunun önlenmesine yönelik yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde gözaltına alınan 16 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 7'si de adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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