DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika
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DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

25.02.2022 09:47

DİYARBAKIR ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynattığı ve 1,5 milyar TL'den fazla para akışını yönettiği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynattığı ve 1,5 milyar TL'den fazla para akışını yönettiği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal bahis şebekesi ve silahlı organize suç örgütüne yönelik 6 ay önce çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, 22 Şubat'ta Diyarbakır ve İstanbul'da şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese baskın yapıldı. Baskınlarda kendisini 'iş insanı' olarak tanıtan silahlı suç örgütünün yöneticisi G.R., evin penceresinden atladı. Kaçmaya çalışan G.R., takibin ardından yakalandı. Ayrıca aramalarda G.R.'nin aracından yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonda, G.R.'nin de aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

SEVGİLİSİNİN ÜZERİNE KAYITLI LÜKS MEKAN AÇMIŞ

G.R.'nin, yasa dışı bahisten elde ettiği gelir ile İstanbul'da eşi olarak tanıttığı kız arkadaşının üzerine lüks eğlence mekanı açtığı, yakalanmamak için banka hesapları kullanmadığı tespit edildi. Örgüt üyelerinin Diyarbakır ve İstanbul'daki çok sayıda ofis üzerinden yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri, çevrelerinde bulunan, kandırdıkları kişiler ve yakınlarına banka hesabı açtırarak para transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

PARA AKIŞINA KRİPTO PARA İLE ÇÖZÜM

Örgüt üyelerinin, yasa dışı bahisten elde edilen olağanüstü kazançların fark edilmemesi için Bitcoin (BTC) ve Tether (USDT) gibi kripto para birimlerine dönüştürdükleri, aktif olarak kullanıldığı değerlendirilen 3 sanal ABD doları olarak adlandırılan Tether (USDT) cüzdanı ve 1 Bitcoin (BTC) cüzdanı kullandığı ortaya çıktı. Araştırmalarda, suç örgütü üzerinden çoğu kripto paralarla olmak üzere 1,5 milyar TL'den fazla para akışının olduğu tespit edildi. G.R.'nin elebaşı olduğu örgütün ayrıca Türkiye'deki en büyük yasa dışı bahis örgütlerinden olduğu bildirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE
DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE

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Türk Lirası, Diyarbakır, İstanbul, Bahis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE - Son Dakika


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